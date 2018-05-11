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Обновленный Chevrolet Bolt получил новые цвета и технологии
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Обновленный Chevrolet Bolt получил новые цвета и технологии 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Нынешний Chevrolet Bolt запущен в производство еще в четвертом квартале 2016 года и поэтому, неудивительно, что компания подготовила модернизированную модель 2019 модельного года.
Chevrolet представляет достаточно скромные изменения, среди которых функция Smartphone Interface, которая описывается как «вход в автомобиль, запуск и эксплуатация, а также обмен автомобилями». Напоминаем, ранее General Motors вместе с Maven предоставила услугу обмена транспортными средствами. В её рамках жители Сан-Диего могут арендовать одну из моделей Bolt всего за 229 долларов неделю. Также Bolt 2019 будет доступен в трех новых оттенках: Green Mist Metallic, Slate Grey Metallic и Shock. Первый из цветов уже предлагается для электрического Volt, в то время как второй используется General Motors для других транспортных средств. Что касается технических обновлений, похоже, их не произойдет. Будет использоваться тот же аккумулятор мощностью 60 кВт, а отдача модели по-прежнему составит 200 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Таких показателей вполне достаточно, дабы разогнаться 0-100 км/ч за 6,5 секунды и путешествовать до 383 километров без дополнительной подзарядки.
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