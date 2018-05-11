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Какими могут быть купе Volvo: рендеры 2-, 4-дверного и кросс-купе
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Какими могут быть купе Volvo: рендеры 2-, 4-дверного и кросс-купе 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Успешные продажи обновленной линейки шведской марки могут позволить ей задуматься о входе в новые сегменты рынка. Давайте представим, как могут выглядеть потенциальные новички линейки Volvo.
Независимый польский дизайнер, работающий под ником Ascariss, за последнее время визуализировал сразу несколько моделей Volvo и все они являются различными вариациями купе — одна в четырехдверном кузове, другая в двухдверном и третья — флагманское кросс-купе. Увидят ли такие модели свет, пока неизвестно, но то, что производитель рассматривает возможность разнообразить продуктовую линейку — факт.
Volvo C90 Bertone Coupe (рендер Ascariss Design)
Первым Ascariss нарисовал купе Volvo C90 Bertone Coupe, которое является идеологическим преемником модели Volvo 780. Двухдверка была представлена в 1985 году на Женевском автосалоне. Ее проектированием и постройкой занималось итальянское кузовное ателье Carrozzeria Bertone, базирующееся в Турине. Всего было выпущено 8 518 автомобилей в 1986-1991 годах.
Volvo SC90 Sportback (рендер Ascariss Design)
Еще одним проектом дизайнера стал автомобиль Volvo SC90 Sportback, который принимает форму четырехдверного купе или лифтбека. Такой автомобиль мог бы составить конкуренцию моделям Audi A7, Mercedes-Benz CLS.
Volvo XC90 Coupe (рендер Ascariss Design)
Третьим стал купеобразный кроссовер на базе флагмана — Volvo XC90 Coupe. Здесь, в принципе, никаких сюрпризов — автомобиль выглядит как стандартный XC90, но с видоизмененной задней частью по аналогии, например, с BMW X5 и X6, Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe.
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о планах Volvo построить кросс-купе XC50. Правда, его выход ожидается уже после 2020 года.
По материалам: www.kolesa.ru
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