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Компания Nissan сделала спецверсию внедорожника X-Trail в честь Хана Соло
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Компания Nissan сделала спецверсию внедорожника X-Trail в честь Хана Соло 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
10 мая в мировой прокат вышел очередной фильм из вселенной «Звёздные войны»: «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории». В честь этого события компания Nissan выпустила особый внедорожник X-Trail, который стилизовали под космический корабль «Сокол тысячелетия».
У внедорожника появились сделанные вручную алюминиевые кузовные панели, стилизованное под кокпит космолёта лобовое стекло, колёсные диски специального дизайна, а также радар и лазерная пушка на крыше. В салоне на передней панели повилась куча кнопок и переключателей — чтобы она напоминала пульт управления космического корабля.
Что касается двигателя, то никаких изменений под капотом не произошло. Американский Nissan Rogue (в России — X-Trail) оснащён 2,5-литровым 172-сильным мотором, который работает в паре с вариатором. Привод у внедорожника полный.
Американскому подразделению Nissan в создании спецверсии помогали специалисты кинокомпании Lucasfilm, компания Industrial Light & Magic, занимающаяся спецэффектами, а также фирма Vehicle Effects, которая специализируется на создании специального транспорта для различных фильмов.
Фильм «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» — это второй спин-офф киносали «Звёздные войны». В нём рассказывается о молодом контрабандисте Хане Соло и его партнёре и друге Чубаке, до их встречи с Люком Скайуокером и Оби-Ваном Кеноби. В россиийский прокат картина выйдет 24 мая.
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