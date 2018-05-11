Компания Nissan сделала спецверсию внедорожника X-Trail в честь Хана Соло

10 мая в мировой прокат вышел очередной фильм из вселенной «Звёздные войны»: «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории». В честь этого события компания Nissan выпустила особый внедорожник X-Trail, который стилизовали под космический корабль «Сокол тысячелетия».

У внедорожника появились сделанные вручную алюминиевые кузовные панели, стилизованное под кокпит космолёта лобовое стекло, колёсные диски специального дизайна, а также радар и лазерная пушка на крыше. В салоне на передней панели повилась куча кнопок и переключателей — чтобы она напоминала пульт управления космического корабля.

Что касается двигателя, то никаких изменений под капотом не произошло. Американский Nissan Rogue (в России — X-Trail) оснащён 2,5-литровым 172-сильным мотором, который работает в паре с вариатором. Привод у внедорожника полный.

Американскому подразделению Nissan в создании спецверсии помогали специалисты кинокомпании Lucasfilm, компания Industrial Light & Magic, занимающаяся спецэффектами, а также фирма Vehicle Effects, которая специализируется на создании специального транспорта для различных фильмов.

Фильм «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» — это второй спин-офф киносали «Звёздные войны». В нём рассказывается о молодом контрабандисте Хане Соло и его партнёре и друге Чубаке, до их встречи с Люком Скайуокером и Оби-Ваном Кеноби. В россиийский прокат картина выйдет 24 мая.