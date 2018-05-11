Новое кросс-купе из Китая: официальные изображения

«Поднебесная» марка Bisu распространила тизеры своей четвертой серийной модели. Бренд создан в 2016 году в рамках СП корпораций BAIC и Yinxiang Motorcycle Group.

Купеобразный «паркетник» Bisu «засветился» еще в мае 2017-го — тогда в Сеть выложили шпионские фото прототипа, который производитель назвал T7. В январе этого года в базе министерства промышленности Китая появились снимки товарного кроссовера, у той модели был уже другой индекс — Т6. Теперь же марка распространила официальные тизеры серийной версии, и, по данным местных СМИ, кроссу вернули индекс Т7. На китайский рынок кросс-купе выйдет в августе 2018-го.

По предварительной информации, длина модели равна 4 820 мм, ширина — 1 915 мм, высота — 1 660 мм, размер колесной базы составляет 2 815 мм. Таким образом, кросс-купе оказалось крупнее нынешнего флагмана Bisu — семиместного кроссовера T5 (4 715/1 830/1 780 мм, колесная база — 2 760 мм). Судя по картинкам интерьера, в список оборудования Bisu T7 вошли виртуальная «приборка», проекционный дисплей и мультимедийная система с «парящим» тачскрином. Также у модели есть кнопка запуска мотора, причем она расположена не рядом с рулевым колесом, а на центральной консоли.

Ожидается, что T7 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 197 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод же, скорее всего, будет только передний — полноприводные машины в Поднебесной спросом не пользуются.

Напомним, марка Bisu была создана в 2016 году в рамках СП корпораций BAIC и Yinxiang Motorcycle Group, за пределами Поднебесной машины бренда не представлены. Купеобразный T7 станет уже четвертой серийной моделью Bisu: помимо упомянутого кросса T5, в линейку также входят небольшой «паркетник» T3 и компактвэн M3. А вот продажи у Bisu по китайским меркам довольно вялые: в 2017-м реализовано 47 245 машин.

Кстати, кросс-купе в Поднебесной набирают популярность: такие модели уже давно предлагают Honda Mazda и Venucia (совместный проект Nissan и Dongfeng), а в этом году к ним присоединились Borgward и Dongfeng. Скоро купеобразный «паркетник» представит еще и Geely

По материалам: www.kolesa.ru