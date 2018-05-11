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Компания Uber представила концепты аэро-такси
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Компания Uber представила концепты аэро-такси 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
В компании Uber заявляют, что планируют запустить такси-беспилотники к 2023 году. Одна из главных проблем, с которой нужно справиться перевозчику, это строительство площадок для посадки. Дизайнерские концепции воздушного порта представили партнеры компании во время конференции Uber Elevate, которая прошла в начале недели в Лос-Анджелесе. Дизайнеров ни в чем не ограничивали, кроме двух требований к проекту: площадка должна принимать 4 тыс. пассажиров в час, а площадь сооружения не должна быть больше 12 кв. км. Перед участниками конференции были представлены несколько самых ярких концепций. Дизайнерская компания Corgan предложила на суд зрителей конструкцию, состоящую из «лепестков», которые стоят в ряд или образуют вертикальную башню.
Концепт, разработанный фирмой Gannett Fleming, состоит из множества блоков, каждый из которых может обслуживать 52 летающих такси в час.
Обеспечить тысячу прибытий и тысячу вылетов в час призван проект, представленный дизайнерами из Pickard Chilton. Здесь капсулы с летательными аппаратами можно расположить как вертикально, так и горизонтально.
Была также представлена и конструкция, которая способна перемещаться, приспосабливаясь к мощности и направлению ветра. Автором концепции выступила компания BOKA Powell.
текст: Антон Кузнецов, фото, видео: Uber
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