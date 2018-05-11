Рассекречен минивэн «Аурус» из проекта «Кортеж»

Телеканал «Россия 24» подготовил большой сюжет о ФГУП «НАМИ» и автомобилях семейства «Аурус». В нем и промелькнул силуэт минивэна, который назвали «Арсенал».

Официально ни одну из машин проекта «Кортеж» (они будут носить торговую марку «Аурус») еще не представили. Флагманский лимузин привез 7 мая президента Владимира Путина на инаугурацию, дизайн укороченного седана также известен, а вот о минивэне и внедорожнике пока нет никаких подробностей.

«Аурус Арсенал» получил капотную компоновку, большие треугольные окна в передних стойках кузова, две сдвижные двери по бокам и монументальную решетку радиатора, как у лимузина «Сенат». На двигатель V12 он вряд ли может рассчитывать, так что под капотом окажутся моторы попроще — «четверка» с одной турбиной (245 л.с.) и «восьмерка» с двумя (600 л.с.). Впрочем, пока это лишь догадки.

Широкой публике семейство машин «Аурус» покажут в конце августа на Московском автосалоне.