BMW M5 сделали еще мощнее и быстрее

BMW M5 в последнем поколении — это 600 л.с., 750 Нм крутящего момента и 3,4 секунды разгона с места до 100 км/ч. Однако находятся такие клиенты, которым таких характеристик мало. Им адресовано исполнение Competition, которое можно назвать заводским тюнинговым вариантом М5.

Мощность турбированной «восьмерки» объемом 4,4 литра увеличили до 625 л.с., оставив момент на прежнем уровне. Время броска до сотни сократилось всего на одну десятую, до 3,3 секунды. Зато при разгоне до 200 км/ч стрелка спидометра отыгрывает у базовой версии уже три десятых: 10,8 секунды против 11,1. Максимальная скорость не изменилась: с пакетом M Driver’s Package электронный ограничитель срабатывает на 305 км/ч, а по умолчанию лимит установлен на 250 км/ч.

Машины из серии Competition отличают 20-дюймовые колеса с раздвоенными Y-образными спицами, черный спойлер на крышке багажника, перенастроенные выхлоп (более громкий) и подвеска (более жесткая). Дорожный просвет уменьшен на семь миллиметров, изменены настройки 8-ступенчатого автомата и системы полного привода.

Кроме того, BMW M5 Competition щеголяют расширенной комплектацией. В частности, в нее по умолчанию входит продвинутая аудиосистема Bowers Wilkins. Добавим, что обычный BMW M5 стоит в России от 6 700 000 рублей.