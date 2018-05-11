Плагин-гибридный Aston Martin DBX получит 700 лошадиных сил 

В настоящий момент британский производитель работает над новой моделью, которая была представлена в виде концепции DBX.
Изначально Aston Martin планировал предложить DBX в электрическом варианте, однако генеральный директор Энди Палмер отметил, что компания хочет создать автомобиль, оснащенный сразу несколькими агрегатами, в том числе электродвигателем. Официальные данные пока отсутствуют, но отчеты предполагают, что плагин-гибридный DBX оснастят дизельным мотором V8 AMG и электрическим вариантом, производящим 200 лошадиных сил. Учитывая, что в DB11 двигатель обеспечивает 503 лошадиные силы, предстоящий автомобиль сможет предоставить совокупную мощность около 700 лошадиных сил. Также вполне реально ожидать традиционную модель с бензиновым двигателем. В последнем отчете говорится, что Aston Martin может отказаться от двухтурбинного 5,2-литрового двигателя V12, способного предоставить порядка 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Энди Палмер планирует заменить агрегат на гибридный, способный соответствовать нынешним стандартам выбросов. Как он объяснил: «Мы видим путь, который позволяет нам соответствовать правилам CAFE с его гибридизацией».