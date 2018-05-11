Видео: два суперкара Audi R8 в здании за миллиард долларов

Два суперкара Audi R8 сфотографировали в самом дорогом торговом центре мира — Al Hazm в катарской Дохе, на строительство которого было потрачено более 825 миллионов долларов. Снимки машин размещены в «Фейсбуке» фотографа Auditography, а видеоролик — на его YouTube-канале.

Для строительства торгового центра было использовано около 60 тысяч тонн камней и мрамора, доставленных из Палестины и Тосканы. Задачей было построить здание в стиле европейских торговых рядов XVIII века с массивными колоннами, арками и куполами. Сейчас Al Hazm называют «торговым центром для миллионеров».

В съемке участвовали Audi R8 в модификациях с полным и задним приводом. Оба автомобиля оснащаются десятицилиндровыми двигателями объемом 5,2 литра, однако в первом случае агрегат выдает 610 сил, а во втором — 540 сил.

Полноприводный вариант набирает «сотню» за 3,2 секунды, а заднеприводный — 3,7 секунды. Моноприводный суперкар выпущен ограниченным тиражом в 999 машин.