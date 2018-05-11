Ещё
Видео: два суперкара Audi R8 в здании за миллиард долларов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: два суперкара Audi R8 в здании за миллиард долларов 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Два суперкара Audi R8 сфотографировали в самом дорогом торговом центре мира — Al Hazm в катарской Дохе, на строительство которого было потрачено более 825 миллионов долларов. Снимки машин размещены в «Фейсбуке» фотографа Auditography, а видеоролик — на его YouTube-канале.
Для строительства торгового центра было использовано около 60 тысяч тонн камней и мрамора, доставленных из Палестины и Тосканы. Задачей было построить здание в стиле европейских торговых рядов XVIII века с массивными колоннами, арками и куполами. Сейчас Al Hazm называют «торговым центром для миллионеров».
В съемке участвовали Audi R8 в модификациях с полным и задним приводом. Оба автомобиля оснащаются десятицилиндровыми двигателями объемом 5,2 литра, однако в первом случае агрегат выдает 610 сил, а во втором — 540 сил.
Полноприводный вариант набирает «сотню» за 3,2 секунды, а заднеприводный — 3,7 секунды. Моноприводный суперкар выпущен ограниченным тиражом в 999 машин.
Motor.ru: последние новости
Nissan превратил X-Trail в «Тысячелетнего сокола» Появилась фотография интерьера нового лимузина Путина Lister построит самый быстрый в мире кроссовер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лимузин Путина показали изнутри57
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина6
Иномарка въехала в пост ДПС
«Кузов, коврики, без порогов»: Rolls-Royсe представил «дачника»23
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине50
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение