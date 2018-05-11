Казалось, куда уж лучше: Porsche 911 GT3 R усовершенствовали

Porsche подготовила усовершенствованный 911 GT3 R — спорткара класса GT3.

Пару недель назад по Сети прошла информация о том, что Porsche тестирует в итальянской Монце Италии обновлённый 911 GT3 R, и теперь этот трек-«зверь» получает возможность дебютировать официально. Чистокровный гоночный автомобиль основан на дорожном 991 GT3 RS. Он и использует в значительной степени идентичный 4,0-литровый оппозитный мотор. Движок данный стыкуется с шестиступенчатой коробкой передач. Силовая установка стала мощнее — 550 «скакунов». Это благодаря изменению фаз и на впуске, и на выпуске.

Тем не менее, все эти значения мощности, прибавки являются не такой и важной деталью. Почему? Просто в гонках, где и предстоит участвовать спорткару, есть так называемый «баланс сил», по которому происходит искусственное выравнивание потенциала машин. Так что если «лошадок» устроителям чемпионата покажется много, то мотор легко «задушат». А вот увеличение рабочего диапазона, меньшая топливная «прожорливость» — это действительно важно.

Посвежевший 911 GT3 R прошёл через некоторые изменения, направленные на улучшение аэродинамики. Впрочем, главное усовершенствование скрывается в подвеске. Так, прежде авто имело подвеску, которая вообще практически не отличалась о той, что стояла была на серийном «доноре», однако сейчас всё иначе. Сейчас идёт передняя подвеска с двумя поперечными рычагами. Кстати, такую в Porsche Motorsport обкатали на 911 RSR — машине из категории GTE. (немного более старшей категории). Инженеры также потратили некоторое время на доработку тормозной системы для повышения жесткости, а также для более точного управления антиблокировочными тормозами.

Другим направлением деятельности конструкторов стало повышение безопасности. Например, отныне кресло пилота прикручено шестью болтами (при аварии это сыграет позитивную роль). Изменился и педальный узел. Он теперь напольный, а не подвесной. Изменился и руль. Теперь «баранка» напоминает «джойстик» от болида Формулы-1. Пилотов порадует наличие системы кондиционирования. Меньше потеть придётся!

Кроме того, дверь водителя содержит алюминиевый компонент из углеродного волокна Kevlar с поглощающей энергию пластиковой пеной, который служит в качестве побочного элемента в случае столкновения. Обе двери, а также боковые окна можно снять.

Чтобы максимально снизить вес, все окна сделали из поликарбоната, а из углеродного волокна изготовили капот, крышу, двери и элементы внутренней отделки.

Чтобы было легче заполнить 120-литровый топливный бак и снизить время пит-стопа, усовершенствованный 911 GT3 R имеет две заливные горловины — слева и справа.

Porsche уже принимает заказы на такой гоночный аппарат и просит € 459 000. Поставки начнут клиентам в декабре.