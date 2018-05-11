Вольфганг Порше рассказал о своих самых любимых машинах

Компания Porsche опубликовала последний эпизод из серии Top 5, в котором речь идет о пяти лучших моделях марки по мнению председателя наблюдательного совета производителя Вольфганга Порше . Ролик приурочен к 75-летнему юбилею топ-менеджера.

[Сделано Porsche: самые известные проекты инжинирингового отдела немецкой компании] (https://motor.ru/selector/sdelanoporsche.htm)

Пятое место занимает преемник Porsche 356 — 911. А именно версия Turbo S (993), над внешним видом которой работал брат Вольфганга Фердинанд. Он же всегда настаивал, что стилистика 911-го всегда должна быть консервативной. Порше отмечает, что Turbo S во всех отношениях уникальная модель: это один из последних Porsche, оснащенных двигателем с воздушным охлаждением, и у него очень хороший звук.

Следующую строчку в списке лучших моделей занимает Carrera GT. Модель оснащалась 5,7-литровым двигателем V10, который выдавал 611 лошадиных сил и 590 Нм момента. С места до «сотни» суперкар разгонялся за 3,9 секунды. Его максимальная скорость составляла 334 километра в час.

На третьем месте расположился гибридный хэтчбек Panamera Turbo S E-Hybrid: одна из самых продвинутых моделей Porsche на сегодняшний день. Суммарная отдача силовой установки спорткара составляет 680 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. До «сотни» он способен разгоняться за 3,4 секунды.

Второе место досталось Porsche 356 America Roadster образца 1952 года — модели, разработанной специально для американского рынка. Машина оснащалась небольшой крышей на случай дождя, но так как в Калифорнии дожди редкость, то на спорткаре передвигались исключительно с открытым верхом.

Лучшей же моделью Porsche по мнению Вольфганга Порше является 356 Carrera 2000. Истинный «волк в овечьей шкуре», настоящие возможности которого можно раскрыть только сев за руль.

Ранее в серии роликов Top 5 Porsche рассказал о лучших спорткарах с воздушным охлаждением, машинах с лучшим разгоном, пяти самых легких и самых важных машиных в истории марки.