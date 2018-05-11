Обновлённый компактвэн Chevrolet Spin может дебютировать в мае

Производство рестайлинговых вэнов началось на бразильском заводе GM еще в марте этого года.

Компактвэн Chevrolet Spin выпускают с 2012 года. Модель разработана в первую очередь для Южной Америки, она построена на той же «тележке», что и хорошо знакомый россиянам седан Chevrolet Cobalt . В январе 2018-го в Сети появились фото с тестов посвежевшего вэна, тогда же сообщалось, что рестайлинговый MPV представят в Бразилии во второй половине текущего года. По данным местных СМИ, премьера модели состоится чуть раньше — в конце мая. Более того, профильные медиа утверждают, что обновленный компактвэн встал на конвейер еще 19 марта: Spin производят в Бразилии, на том же заводе налажена и сборка Cobalt для южноамериканского рынка.

По предварительной информации, вэн обновился в стиле рестайлингового Кобальта: MPV получил похожие фары и радиаторную решетку. Кроме того, у Spin поменяли бамперы и задние фонари, а также освежили интерьер. Кстати, у дореформенной модели есть еще кросс-версия Activ, она отличается наличием неокрашенного пластикового обвеса, а на багажной двери «вседорожника» находится «запаска». Скорее всего, такой вариант останется в линейке обновленной модели.

Мотор же, вероятно, будет прежним: нынешний компактвэн доступен в Бразилии с четырехцилиндровым двигателем 1.8, работающим как на бензине, так и на этаноле (таким же оснащается и бразильский Cobalt). В первом случае мощность мотора составляет 106 л.с., во втором — 111 л.с. Двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод и у стандартного Spin, и у Spin Activ — только передний.

На фото: обновленный Chevrolet Cobalt

Цены рестайлингового компактвэна пока не объявлены. Дореформенный Spin стоит от 62 350 реалов (около 1 085 000 рублей по актуальному курсу), кросс-версия обойдется минимум в 76 950 реалов (примерно 1 340 000 рублей). Отметим, в Бразилии Spin расходится лучше соплатформенного Cobalt: 24 713 реализованных в 2017-м компактвэнов против 22 949 седанов.

В России Spin не представлен, а вот Кобальт у нас продают. Правда, в дореформенном виде и под другим брендом — Ravon (марка пришла на смену Uz-Daewoo). К нам седаны поставляют из Узбекистана. Как ранее сообщал портал «Карельские Вести», в августе этого года Ravon планирует показать рестайлинговую «четырехдверку» — ее премьера состоится в рамках Московского автосалона.

По материалам: www.kolesa.ru