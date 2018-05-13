Рестайлинговый компактвэн Chevrolet Spin представят в конце мая

Компания Chevrolet назвала дату официального дебюта обновленной версии своего компактвэна Spin. Автомобиль, разработанной на единой архитектуре с седаном Chevrolet Cobalt , представят в конце мая.

По предварительным данным, старт производства этой модели уже дан, поэтому сразу после презентации автомобиль станет доступен для покупателей.

В рамках программы рестайлинга новый Spin обзаведется обновленной оптикой, новой решеткой радиатора, а также перелицованными бамперами. В целом дизайн экстерьера новинки будет выполнен в стиле его соплатформенника (Cobalt).

Двигатель этой модели останется прежним. Это 1,8-литровый бензиновый агрегат, выдающий 106 лошадиных сил мощности. Ценник на новинку пока не объявлен, но сейчас ее продают в Бразилии по стоимости от 62 тысяч 350 реалов или 1 миллиона 80 тысяч рублей по актуальному курсу.