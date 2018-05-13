Ещё
Рестайлинговый компактвэн Chevrolet Spin представят в конце мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рестайлинговый компактвэн Chevrolet Spin представят в конце мая 

Daily-Motor 17 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Chevrolet назвала дату официального дебюта обновленной версии своего компактвэна Spin. Автомобиль, разработанной на единой архитектуре с седаном Chevrolet Cobalt, представят в конце мая.
По предварительным данным, старт производства этой модели уже дан, поэтому сразу после презентации автомобиль станет доступен для покупателей.
В рамках программы рестайлинга новый Spin обзаведется обновленной оптикой, новой решеткой радиатора, а также перелицованными бамперами. В целом дизайн экстерьера новинки будет выполнен в стиле его соплатформенника (Cobalt).
Двигатель этой модели останется прежним. Это 1,8-литровый бензиновый агрегат, выдающий 106 лошадиных сил мощности. Ценник на новинку пока не объявлен, но сейчас ее продают в Бразилии по стоимости от 62 тысяч 350 реалов или 1 миллиона 80 тысяч рублей по актуальному курсу.
Daily-Motor: последние новости
Новый Mitsubishi Outlander построят на платформе кросса Nissan Rogue Lister Cars хочет сделает Jaguar F-Pace самым быстрым паркетником Продажи новых легковушек в РФ выросли в апреле на 18%
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под «мостом глупости» застряла 148-я «Газель»11
Ford прекратила производство двух популярных авто
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть
Для чего нужны номера без триколора
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение