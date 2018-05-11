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С теста прототипа Volkswagen Golf GTI TCR появилось видео
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С теста прототипа Volkswagen Golf GTI TCR появилось видео 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Volkswagen провел испытания своего концепта GTI TCR. Он позиционируется как самый быстрый среди семейства Golf.
Пока фотографии от производителя не отличаются отменным качеством, шпионский ролик уже выложен в сеть. Многие не поняли смысла звукового сопровождения, выполненного на немецком языке.
Однако сам видеоряд позволяет сделать часть выводов. По манере движения, скорее всего, в GTI TCR будет задействован мотор объемом в 2 литра с четырьмя цилиндрами и опцией турбонаддува.
Мощность двигателя установлена на уровне 286 единиц в лошадиных силах. Сопровождает силовой механизм коробка передач в 6 ступеней, посылающая свои усилия в основном на передние колеса.
При таком варианте компоновки Volkswagen Golf GTI TCR будет способен развить скорость в 264 километра в час. Такая скорость для Golf на данный момент станет в ближайшем будущем пиковой.
Есть прогнозы относительно того, что автомобиль будет предложен на заказ уже в пределах 2018 года. Впрочем, вся информация еще впереди.
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