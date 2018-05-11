С теста прототипа Volkswagen Golf GTI TCR появилось видео

Volkswagen провел испытания своего концепта GTI TCR. Он позиционируется как самый быстрый среди семейства Golf.

Пока фотографии от производителя не отличаются отменным качеством, шпионский ролик уже выложен в сеть. Многие не поняли смысла звукового сопровождения, выполненного на немецком языке.

Однако сам видеоряд позволяет сделать часть выводов. По манере движения, скорее всего, в GTI TCR будет задействован мотор объемом в 2 литра с четырьмя цилиндрами и опцией турбонаддува.

Мощность двигателя установлена на уровне 286 единиц в лошадиных силах. Сопровождает силовой механизм коробка передач в 6 ступеней, посылающая свои усилия в основном на передние колеса.

При таком варианте компоновки Volkswagen Golf GTI TCR будет способен развить скорость в 264 километра в час. Такая скорость для Golf на данный момент станет в ближайшем будущем пиковой.

Есть прогнозы относительно того, что автомобиль будет предложен на заказ уже в пределах 2018 года. Впрочем, вся информация еще впереди.