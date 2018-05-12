Футболист Роналду будет рекламировать китайские автомобили

Один из лучших футболистов мира — Криштиану Роналду — подписал контракт с китайской автомобильной компанией WEY, занимающейся выпуском моделей премиум-класса. В рамках соглашения португалец станет лицом данной автомобильной марки.

По последним слухам, интерес к Роналду Great Wall, являющаяся владельцем бренда WEY, начала проявлять после решения о выходе на европейский авторынок в 2020 году. Позже в планы компании входит освоение рынка США, но, судя по всему, произойдет все это гораздо раньше.

Информации о конкретных сроках, в рамках которых футболист «Реал-Мадрида» будет участвовать в промо-акциях китайского премиального автомобильного бренда WEY, пока нет.

На мероприятии, посвященном подписанию контракта с Роналду, WEY показала свой новый кроссовер VV7, оснащенный 2-литровым турбированным двигателем на 235 лошадиных сил. Сумма контракта между футболистом сборной Португалии и WEY — не разглашается.