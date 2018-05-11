Роналду будет рекламировать китайские кроссоверы

Один из лучших футболистов планеты будет популяризировать кроссы, выпускаемые под премиальным суббрендом Great Wall.

Китайская компания Great Wall представила в 2016 году свою марку Wey, под которой будет выпускать кроссоверы на уровень выше моделей Haval. На китайском рынке продажи кроссоверов Wey уже идут. Кроме того, производитель намерен продавать кроссы по всему миру — бренд уже зарегистрирован в Европе, Соединенных Штатах и Австралии.

Изначально, Great Wall собирался начать продажи Wey в Европе в 2020 году, а через год выйти на американский рынок. Вероятно, было принято решение ускориться. Осенью 2017 года модели Wey были выставлены на Франкфуртском автосалоне, а накануне был подписан контракт с новым лицом бренда Wey — звездным игроком команды Реал Мадрид Криштиану Роналду

Правда, никаких дат производитель пока не сообщал. На мероприятии были просто подписаны документы, пожаты руки и осмотрен футболистом автомобиль на камеру. Речь идет о модели Wey VV7 с 235-сильной двухлитровой «турбочетверкой». Вероятно, публичное подписание контракта с Роналду сигнализирует о начале рекламной кампании на европейском рынке.

В конце апреля в рамках Пекинского автосалона был представлен новый кроссовер Wey VV6, который занял место между VV5 и VV7. На моторшоу в Поднебесной также дебютировали концепты Wey.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей Wey планируются и на российском рынке, правда, сроки появления не сообщаются.

По материалам: www.kolesa.ru