На рынок вышел обновленный пикап Great Wall Wingle 6

Автохолдинг Great Wall объявил начало продаж обновлённой версии флагманского пикапа Wingle 6.

«Посвежевший» грузовой внедорожник оснастили усовершенствованным турбодизелем и огромным набором опций.

Габариты обновленного автомобиля остались прежними: 5340 х 1800 х 1755 мм.

Рестайлинговый Great Wall Wingle 6 наградили системой курсовой устойчивости, ABS, EBD, оптикой на LED-элементах, мультимедийным комплексом с большим сенсорным дисплеем, кондиционером, кожаной отделкой салона и панорамным люком с электроприводом.

В моторном отсеке нового Wingle 6 располагается двухлитровая дизельная установка GW4D20E с отдачей 143 л.с. В паре с ней трудиться 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод можно выбрать или полный, или задний.

Минимальная цена на новый пикап начинается от 106 800 юаней (1 049 000 руб.).