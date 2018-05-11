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На рынок вышел обновленный пикап Great Wall Wingle 6
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На рынок вышел обновленный пикап Great Wall Wingle 6 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Great Wall объявил начало продаж обновлённой версии флагманского пикапа Wingle 6.
«Посвежевший» грузовой внедорожник оснастили усовершенствованным турбодизелем и огромным набором опций.
Габариты обновленного автомобиля остались прежними: 5340 х 1800 х 1755 мм.
Рестайлинговый Great Wall Wingle 6 наградили системой курсовой устойчивости, ABS, EBD, оптикой на LED-элементах, мультимедийным комплексом с большим сенсорным дисплеем, кондиционером, кожаной отделкой салона и панорамным люком с электроприводом.
В моторном отсеке нового Wingle 6 располагается двухлитровая дизельная установка GW4D20E с отдачей 143 л.с. В паре с ней трудиться 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод можно выбрать или полный, или задний.
Минимальная цена на новый пикап начинается от 106 800 юаней (1 049 000 руб.).
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