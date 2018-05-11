Самые красивые автомобили в истории по версии журнала Autobild 

Немецкий журнал Autobild опубликовал список ста самых красивых автомобилей в истории.
Рейтинг был составлен по результатам опроса известных дизайнеров (среди которых Петер Шрайер, шеф-дизайнер концерна Hyundai Motor, и Поль Брак, бывший дизайнер марок BMW и Mercedes-Benz), руководителей технических музеев и автомобильных ассоциаций, автомобильных историков и других специалистов.
В нашем обзоре — десять лидеров списка «Автобильда».
Alfa Romeo Tipo 33 Stradale
Замыкает десятку самых красивых автомобилей среднемоторное купе Alfa Romeo Tipo 33 Stradale — дорожная версия гоночной машины. В 1967–1969 годах сделали всего 18 таких автомобилей. Автором внешнего облика машины стал итальянский дизайнер Франко Скальоне.
Ferrari 250 GTO С 1962 до 1964 года в Италии выпустили 39 экземпляров спорткупе Ferrari 250 GTO — для омологации гоночного автомобиля. Дизайнерами модели были Джотто Биццарини и Сержио Скальетти, эффектный образ машины создаётся за счёт длинного и низкого капота, под которым размещён 12-цилиндровый мотор.
Bugatti Type 57 Довоенный Bugatti Type 57 мог оснащаться разными кузовами сторонних фирм, но самыми известными вариантами стали версии Atlantic и Atalante. Машины, созданные по эскизам Жана Бугатти, сына основателя компании Этторе Бугатти, выделялись необычными для тех лет формами.
BMW 507 Родстер BMW 507, дебютировавший в 1955 году, стал единственной известной работой дизайнера Альбрехта Гёртца. Он родился в Германии, ещё до войны переехал в США, работал в студии компании Studebaker, однако ни до, ни после работы над BMW других ярких машин не создавал.
Citroen DS19
Citroen DS дебютировал на Парижском автосалоне в октябре 1955 года, и уже к концу первого дня выставки было принято более 12 тысяч заказов на новый автомобиль. Свою роль в успехе сыграл и сногсшибательный для тех лет дизайн итальянского мастера Фламинио Бертони.
Ferrari 250 GT На пятом месте — снова «Феррари». Спорткары 250 GT выпускались в самых разнообразных исполнениях, но самой известной считается версия Ferrari 250 GT Berlinetta SWB 1959 года (на фото). Классические изящные формы автомобиля — дело рук Джотто Биццарини, который, кстати, работал ещё и водителем-испытателем.
Автором внешности автомобиля Porsche 911 образца 1963 года был Фердинанд Александр Порше, внук основателя компании. Простой, но запоминающийся образ первого поколения модели используется до сих пор.
Lamborghini Muira
На третьем месте — среднемоторное купе Lamborghini Muira. Шасси машины впервые показали в 1965 году, а на Женевском автосалоне 1966 года перед публикой уже предстал готовый автомобиль — с изящным кузовом, созданным студией Bertone. Главным дизайнером проекта был Марчело Гандини.
Mercedes-Benz 300 SL Купе Mercedes-Benz 300 SL 1954 года, занявшее второе место в рейтинге, получило прозвище «крыло чайки» — из-за необычных поднимающихся вверх дверей. Автомобиль был не только стильным, но и технически «продвинутым»: на него, например, ставили моторы с впрыском топлива.
Jaguar E-Type
Самым красивым автомобилем журнал Autobild признал британский спорткар Jaguar E-Type, обладающий изящными и выразительными формами кузова. Правда, автомобиль с открытым кузовом выглядит лучше чем купе. Стиль «И-тайпа» создал Малькольм Сэйер, который начинал как авиационный инженер, а потом стал дизайнером «Ягуара».
Остальные машины в сотне самых красивых автомобилей — это, в основном, итальянские и британские спорткары. Однако в список попали также народные модели (старый «Мини», "Фольксваген Жук", первое поколение "Фиата Панда") и пара внедорожников ("Гелендваген" и «Виллис»).
Единственный «японец» в сотне — купе Toyota 2000 GT, а из современных машин красотой отличились Rolls-Royce Wraith, Chevrolet Corvette C7, Ferrari 458 и BMW i8.