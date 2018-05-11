Самые красивые автомобили в истории по версии журнала Autobild

Немецкий журнал Autobild опубликовал список ста самых красивых автомобилей в истории.

Рейтинг был составлен по результатам опроса известных дизайнеров (среди которых Петер Шрайер , шеф-дизайнер концерна Hyundai Motor, и Поль Брак, бывший дизайнер марок BMW Mercedes-Benz ), руководителей технических музеев и автомобильных ассоциаций, автомобильных историков и других специалистов.

В нашем обзоре — десять лидеров списка «Автобильда».

Замыкает десятку самых красивых автомобилей среднемоторное купе Alfa Romeo Tipo 33 Stradale — дорожная версия гоночной машины. В 1967–1969 годах сделали всего 18 таких автомобилей. Автором внешнего облика машины стал итальянский дизайнер Франко Скальоне.

Ferrari 250 GTO С 1962 до 1964 года в Италии выпустили 39 экземпляров спорткупе Ferrari 250 GTO — для омологации гоночного автомобиля. Дизайнерами модели были Джотто Биццарини и Сержио Скальетти, эффектный образ машины создаётся за счёт длинного и низкого капота, под которым размещён 12-цилиндровый мотор.

Bugatti Type 57 Довоенный Bugatti Type 57 мог оснащаться разными кузовами сторонних фирм, но самыми известными вариантами стали версии Atlantic и Atalante. Машины, созданные по эскизам Жана Бугатти, сына основателя компании Этторе Бугатти, выделялись необычными для тех лет формами.

BMW 507 Родстер BMW 507, дебютировавший в 1955 году, стал единственной известной работой дизайнера Альбрехта Гёртца. Он родился в Германии, ещё до войны переехал в США, работал в студии компании Studebaker, однако ни до, ни после работы над BMW других ярких машин не создавал.

Citroen DS дебютировал на Парижском автосалоне в октябре 1955 года, и уже к концу первого дня выставки было принято более 12 тысяч заказов на новый автомобиль. Свою роль в успехе сыграл и сногсшибательный для тех лет дизайн итальянского мастера Фламинио Бертони.

Ferrari 250 GT На пятом месте — снова «Феррари». Спорткары 250 GT выпускались в самых разнообразных исполнениях, но самой известной считается версия Ferrari 250 GT Berlinetta SWB 1959 года (на фото). Классические изящные формы автомобиля — дело рук Джотто Биццарини, который, кстати, работал ещё и водителем-испытателем.

Автором внешности автомобиля Porsche 911 образца 1963 года был Фердинанд Александр Порше, внук основателя компании. Простой, но запоминающийся образ первого поколения модели используется до сих пор.

На третьем месте — среднемоторное купе Lamborghini Muira. Шасси машины впервые показали в 1965 году, а на Женевском автосалоне 1966 года перед публикой уже предстал готовый автомобиль — с изящным кузовом, созданным студией Bertone. Главным дизайнером проекта был Марчело Гандини.

Mercedes-Benz 300 SL Купе Mercedes-Benz 300 SL 1954 года, занявшее второе место в рейтинге, получило прозвище «крыло чайки» — из-за необычных поднимающихся вверх дверей. Автомобиль был не только стильным, но и технически «продвинутым»: на него, например, ставили моторы с впрыском топлива.

Самым красивым автомобилем журнал Autobild признал британский спорткар Jaguar E-Type, обладающий изящными и выразительными формами кузова. Правда, автомобиль с открытым кузовом выглядит лучше чем купе. Стиль «И-тайпа» создал Малькольм Сэйер, который начинал как авиационный инженер, а потом стал дизайнером «Ягуара».