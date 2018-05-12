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Aston Martin представил «заряженное» купе DB11 AMR
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Aston Martin представил «заряженное» купе DB11 AMR 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
После предварительного анонса компания Aston Martin официально презентовала «заряженное» купе DB11 AMR. Премьера 630-сильного купе состоялась в рамках открытия AMR Performance Center в Нюрбургринге.
Новость в режиме обновления.
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