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Прототип от Aston Martin стал достоянием фотошпионов
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Прототип от Aston Martin стал достоянием фотошпионов 

Car.ru 31 минуту назад
Фото: Car.ru
Репортерами был замечен Aston Martin с приставкой DBS.
Сейчас стало все больше появляться предложений от премиального британского бренда Aston Martin. Новый концепт в виде купе DBS Superleggera был замечен на этапе тестирования.
Эту модель можно рассматривать в качестве промежуточного варианта между представителями DB11, сочетающими в себе купе и модель с индексом Volante. Среди внешних черт можно выделить присутствие спойлера и элементы кузова в черной окраске.
Вполне возможно, что прототип снабжен двигателем битурбо, имеющим объем 5 литров и 12 цилиндров. Данных параметров хватит на то, чтобы выдавать мощность в 630 лошадиных сил или даже больше.
Если верить фотографам, то оснащение салона в большей степени повторяет дизайн DB11 Volante с некоторыми новшествами. Однако будут и отличия.
По прогнозам Aston Martin DBS Superleggera может стать доступным к середине будущего года. Впрочем, о цене пока ничего неизвестно.
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