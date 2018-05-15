Прототип от Aston Martin стал достоянием фотошпионов

Репортерами был замечен Aston Martin с приставкой DBS.

Сейчас стало все больше появляться предложений от премиального британского бренда Aston Martin. Новый концепт в виде купе DBS Superleggera был замечен на этапе тестирования.

Эту модель можно рассматривать в качестве промежуточного варианта между представителями DB11, сочетающими в себе купе и модель с индексом Volante. Среди внешних черт можно выделить присутствие спойлера и элементы кузова в черной окраске.

Вполне возможно, что прототип снабжен двигателем битурбо, имеющим объем 5 литров и 12 цилиндров. Данных параметров хватит на то, чтобы выдавать мощность в 630 лошадиных сил или даже больше.

Если верить фотографам, то оснащение салона в большей степени повторяет дизайн DB11 Volante с некоторыми новшествами. Однако будут и отличия.