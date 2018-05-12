Pagani Huayra имеет самую дорогую рассрочку в мире

Чтобы приобрести в собственность Pagani Huayra нужно будет платить ежемесячно 25 тысяч $.

Кроме того, лизинговое соглашение предполагает от клиента внесение первоначального взноса в сумме 700 000 USD. Помимо этого предусматривается, что покупатель должен уплачивать за машину 25 339 долларов ежемесячно на протяжении 5 лет.

В компании Putnam Leasing, предоставляющей родстер Pagani Huayra, говорят, что это самое дорогое предложение по аренде. В то же время для бизнес-пользователей существуют определенные преимущества.

Так, если автомобиль в лизинг берет фирма, какую-то часть платежей она вправе включить в свои расходы. Кроме того, если вдруг клиент захочет отказаться от Pagani, он может без последствий переоформить с Putnam контракт на новый транспорт.

Итальянский суперкар Pagani Huayra показали в минувшем году на автосалоне в Женеве. Его выделяют обновленный дизайн, часть крыши из углеводородного волокна и дополнение из ткани на случай непогоды.

Под капотом расположился двигатель V12 с 752 лошадиными силами. Работать он будет в паре с коробкой передач в 7 ступеней.

Остается добавить, что Huayra выйдет в свет только в количестве 100 единиц. Все они на данный момент уже зарезервированы.