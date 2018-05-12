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Международный автосалон VIAS 2018 открылся в столице Приморья
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Международный автосалон VIAS 2018 открылся в столице Приморья 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
В спортивном комплексе «Примринг» столиц Приморского края проходит автосалон VIAS 2018. В рамках мероприятия мировые концерны представляют новинки авторынка для приморцев и гостей края. Об этом сообщил сайт DEITA RU.
На выставке представлены бренды Subaru, Mazda, KIA, Hyundai, Harley Davidson, Ford, Hino и другие. Также на автосалоне можно увидеть stance-кары и ретро-автомобили. Специально для тест-драйва новеньких Mazda 6, Peugeout 3006 и других брендов от компании «Сумотори Владивосток» построили автодром.
Организаторы мероприятия приглашают всех желающих посмотреть на новинки зарубежного автопрома и обновленные модели автомобилей. На открытой площадке 12 и 13 мая пройдет выступление стант-райдеров из Хабаровска. Команда «4212» покажет свое мастерство при выполнении мототрюков.
В рамках Московского международного автосалон представят достижения отечественного автопрома. В частности, покажут новые модели Lada.
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