Международный автосалон VIAS 2018 открылся в столице Приморья

В спортивном комплексе «Примринг» столиц Приморского края проходит автосалон VIAS 2018. В рамках мероприятия мировые концерны представляют новинки авторынка для приморцев и гостей края. Об этом сообщил сайт DEITA RU.

Mazda, KIA, На выставке представлены бренды Subaru Hyundai , Harley Davidson, Ford , Hino и другие. Также на автосалоне можно увидеть stance-кары и ретро-автомобили. Специально для тест-драйва новеньких Mazda 6 , Peugeout 3006 и других брендов от компании «Сумотори Владивосток» построили автодром.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих посмотреть на новинки зарубежного автопрома и обновленные модели автомобилей. На открытой площадке 12 и 13 мая пройдет выступление стант-райдеров из Хабаровска. Команда «4212» покажет свое мастерство при выполнении мототрюков.