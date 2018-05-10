Рассекречен внешний вид минивэна из спецсерии «Кортеж»

Наряду с уже представленными на инаугурации президента РФ лимузином и седаном спецсерии «Кортеж», стал известен и облик минивэна этой же серии.

Автомобиль попал в кадр совершенно случайно, когда журналисты телеканала «Россия 24» интервьюировали министра Мантурова.

Автоновинка появляется в кадре буквально на несколько секунд. Однако этого вполне достаточно, чтобы автоэксперты могли оценить некоторые детали касательно минивэна из «Кортежа».

Итак, автоэксперты отмечают, что внешний вид обсуждаемой автоновинки в общих чертах сохранен согласно зарегистрированного в Роспатенте

Однако передняя часть машины разительно отличается от заявленной ранее.

По силовой части спецминивэн способен «взять на борт» не только стандартный 2,2-литровый турбомотор на 245 л.с., но и 598 л.с. (V8) с девятиступенчатой коробкой-автоматом (R239). Касательно привода известно, что он в обсуждаемой модели полный.