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Рассекречен внешний вид минивэна из спецсерии «Кортеж»
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Рассекречен внешний вид минивэна из спецсерии «Кортеж» 

Car.ru 10 мая 2018
Фото: Car.ru
Наряду с уже представленными на инаугурации президента РФ лимузином и седаном спецсерии «Кортеж», стал известен и облик минивэна этой же серии.
Автомобиль попал в кадр совершенно случайно, когда журналисты телеканала «Россия 24» интервьюировали министра Мантурова.
Автоновинка появляется в кадре буквально на несколько секунд. Однако этого вполне достаточно, чтобы автоэксперты могли оценить некоторые детали касательно минивэна из «Кортежа».
Итак, автоэксперты отмечают, что внешний вид обсуждаемой автоновинки в общих чертах сохранен согласно зарегистрированного в Роспатенте.
Однако передняя часть машины разительно отличается от заявленной ранее.
По силовой части спецминивэн способен «взять на борт» не только стандартный 2,2-литровый турбомотор на 245 л.с., но и 598 л.с. (V8) с девятиступенчатой коробкой-автоматом (R239). Касательно привода известно, что он в обсуждаемой модели полный.
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