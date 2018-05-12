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Микромобиль Solo EV отправился к первому покупателю
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Микромобиль Solo EV отправился к первому покупателю 

TechCult 3 часа назад
Фото: TechCult
Увы, но большинство причудливых маленьких автомобилей, созданных в разное время, так и остались штучными экспонатами престижных международных автосалонов. Однако у трехколесного электромобиля Solo EV, похоже, более счастливая судьба — его приобрел первый покупатель. Solo EV был разработан инженерами компании Electra Meccanica (Ванкувер) и формально является одноместным мотоциклом. Он оснащен 82-сильным электродвигателем (61 кВт), приводящим в движение заднее колесо. Электромобиль может разгоняться до 130 км/час, при этом заветных 100 км/час он достигает всего за 8 секунд. Литий-ионной батареи 17 кВтч ему хватает на 160 км пробега. На подзарядку от сети 220 вольт уходит 3 часа и около 6 часов — от 110 вольт.
Solo EV успешно прошел сертификацию и уже отправлен первому покупателю в Лос-Анджелес. Электромобиль ему обошелся в 15500 долларов.
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