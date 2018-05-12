Ещё
Volkswagen Passat стал бестселлером D-сегмента на рынке автомобилей с пробегом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volkswagen Passat стал бестселлером D-сегмента на рынке автомобилей с пробегом 

«Автостат Инфо» 1 час назад
С января по март 2018 года покупатели в России приобрели 10 980 Volkswagen Passat с пробегом, о чем стало известно из материалов исследования «Автостат Инфо». Эта модель удержала лидерство в сегменте D на вторичном авторынке страны несмотря на то, что спрос на подержанные «Пассаты» сократился в этот период на 5% к результату прошлого года (11 555 ед.).
В сегменте легковых автомобилей D-класса (большие семейные авто) на вторичном авторынке большой популярностью пользуется и модель Mazda6. В отчетный квартал ее перепродажи выросли на 1,3% с прошлого года и составили 5643 ед. В то же время в D-сегменте было продано 5209 Ford Mondeo с пробегом, на 3% меньше, чем годом ранее. В ТОП-5 самых востребованных б/у авто класса D в первом квартале вошли также Mercedes-Benz C-Класса (4841 авто, -7,5%) и BMW 3-Серии (4747 шт., -1%).
ТОП-10 моделей D-сегмента на вторичном авторынке РФ по результатам продаж в первом квартале этого года составили:
Honda Accord — 4139 ед. (-13,3%),
Audi A4 — 3914 авто (-1,7%),
Toyota Avensis — 3575 ед. (-3,43%),
Toyota Corona — 3561 шт. (-13%),
Toyota Carina — 3528 ед. (-11,2%).
С января по март 2018 года включительно российские покупатели приобрели 95 060 подержанных легковушек D-сегмента, о чем сообщают в «Автостат Инфо». Это на 7,25% меньше, чем было перепродано годом ранее — 102 491 ед. авто.
В D-сегменте на рынке автомобилей с пробегом больше всего перепродается машин марки Toyota. С января по март в этом сегменте было реализовано 19 618 автомобилей Toyota класса D. Это на 11% меньше, чем годом ранее (22 052 ед.). Продажи б/у машин Volkswagen в этом сегменте сократились в тот же период на 5% и составили 10 985 ед., а объем реализации машин Mazda уменьшился на 2% до 6878 ед. авто. В «пятерку» автомобильных брендов в D-сегменте вторичного авторынка РФ вошли также Audi (6318 шт., -7,3%) и Ford (5360 авто, -3,5%).
«Автостат Инфо»: последние новости
Российский авторынок в апреле: рейтинг марок Какие кроссоверы и внедорожники сделали «кассу» в первом квартале За первый квартал в РФ было продано более 46 тыс. подержанных минивэнов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
«В семье не без урода»: Росгвардия пожалела капитана2
«Ты че, попутал?»: капитан-мажор Росгвардии останется на службе
Иномарка въехала в пост ДПС5
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине51
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение