Volkswagen Passat стал бестселлером D-сегмента на рынке автомобилей с пробегом

С января по март 2018 года покупатели в России приобрели 10 980 Volkswagen Passat с пробегом, о чем стало известно из материалов исследования «Автостат Инфо». Эта модель удержала лидерство в сегменте D на вторичном авторынке страны несмотря на то, что спрос на подержанные «Пассаты» сократился в этот период на 5% к результату прошлого года (11 555 ед.).

В сегменте легковых автомобилей D-класса (большие семейные авто) на вторичном авторынке большой популярностью пользуется и модель Mazda6. В отчетный квартал ее перепродажи выросли на 1,3% с прошлого года и составили 5643 ед. В то же время в D-сегменте было продано 5209 Ford Mondeo с пробегом, на 3% меньше, чем годом ранее. В ТОП-5 самых востребованных б/у авто класса D в первом квартале вошли также Mercedes-Benz C-Класса (4841 авто, -7,5%) и BMW 3-Серии (4747 шт., -1%).

ТОП-10 моделей D-сегмента на вторичном авторынке РФ по результатам продаж в первом квартале этого года составили:

С января по март 2018 года включительно российские покупатели приобрели 95 060 подержанных легковушек D-сегмента, о чем сообщают в «Автостат Инфо». Это на 7,25% меньше, чем было перепродано годом ранее — 102 491 ед. авто.