Volkswagen — самый популярный бренд на рынке автомобильной «вторички» в Питере

Volkswagen — самый популярный бренд на рынке автомобильной «вторички» в Питере В первом квартале 2018 года покупатели в Санкт-Петербурге купили 2585 автомобилей Volkswagen с пробегом, — говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». Спрос на такие легковушки вырос на 6% относительно прошлого года.

Таким образом, Volkswagen стал самым популярным брендом на вторичном авторынке Питера. За тот же период местные покупатели приобрели 2465 б/у машин марки «Форд» . Перепродажи подержанных «Фордов» сократились за год на 7,7%. На 21% снизились показатели реализации автомобилей LADA с пробегом — до 2573 ед. авто. Помимо Volkswagen, Ford и LADA, которые составили ТОП-3 самых популярных брендов вторичного авторынка Санкт-Петербурга, в «пятерку» рейтинга вошли также KIA Mercedes-Benz . С января по март 2018 года питерцы купили 1989 подержанных машин KIA (-12%) и 1932 б/у «Мерседеса» (-0,5%).

За первый квартал 2018 года объем проданных в Питере подержанных авто составил, по данным «Автостат Инфо», 34 180 ед., что на 4,5% ниже количества машин, перепроданных годом ранее — 35 787 шт.