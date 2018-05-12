Volvo, сделанное в Китае, может быть лучше европейских аналогов

Собранные в Китае Volvo иногда отличаются лучшим качеством, чем их коллеги на других континентах.

Представители Volvo данный факт не скрывают. По их мнению, повышению уровня автомобилей способствует ручная сборка на большинстве участков производства.

В Китае собирается сейчас множество представителей от модельного ряда Volvo, поскольку контроль над данным брендом перешел к Geely . Например, за океан недавно отправилась незначительная партия S60.

Сейчас же планируются поставки представителей S90 не только на американский континент, но и в страны Европы. Однако в перспективе в Китае Volvo планирует наладить целую сеть по выпуску своих электромобилей.

Остается добавить, что многие автомобильные гиганты облюбовали Поднебесную для выпуска своих моделей. Например, Ford перенесет производство линейки Focus именно туда.