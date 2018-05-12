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Автокомпания Chevrolet планирует представить в мае свежую версию компакт-вэна Spin
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Автокомпания Chevrolet планирует представить в мае свежую версию компакт-вэна Spin 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В Бразилии возможно будет проведена премьера освеженного Chevrolet Spin с приличным опережением графика.
Дело в том, что официальное представление автоновинки изначально планировалось на второе полугодие 2018 года. Согласно новых данных «смотрины» могут быть проведены под конец мая.
Имеются сведения, что в обновленном исполнении Chevrolet Spin начали производить на местном автозаводе GM.
Автоновинка получит бамперы новой формы, иную решетку радиатора и головную оптику. Автомодель преобразилась в духе Chevrolet Cobalt.
По силовой части вероятнее всего перемен не ожидается. Силовой агрегат все также реализуется 1,8-литровым мотором на 106 л.с. при работе на бензиновом топливе и на 111 л.с., если машина работает на этаноле. Привод — только передний. Трансмиссия представлена шестиступенчатой МКПП или АКПП.
Касательно ориентировочной стоимости автоновинки информации пока не поступало. В прежнем исполнении цена Chevrolet Spin 62350 реалов (в рублях — около 1083000).
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