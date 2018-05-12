Porshe представил публике новый гоночный спорткар 911 GT3 R

Немецкие автоконцерн Porshe показал новый трековый болид Porshe 911 GT3 R. В спорткаре стоит четырехлитровой турбодвигатель мощностью 550 лошадиных сил, сообщило ИА NationNews.

Новая гоночная машина является апгрейдом дорожной версии 911 GT3 RS. От своей городского «брата» он отличается облегченной конструкцией: кузовом из углепластика и стеклами из поликарбоната. Каркас авто доработан спортивными обвесами и двумя лючками бензобака по обеим сторонам.

Приобрести дорожный вариант Porshe 911 GT3 RS с двигателем в 520 «лошадей» можно за 13 миллионов 109 тысяч рублей у официального российского дилера.

Во Владивостоке в эти дни проходит автосалон VIAS 2018. Жители и гости Приморья смогут воочию увидеть новинки мирового авторынка.