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Lifan начнет продажи в России флагманского кроссовера X80
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Lifan начнет продажи в России флагманского кроссовера X80 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Lifan продолжает расширение своего модельного ряда на российском авторынке. По сведениям журналистов «РГ», в ближайшем времени в базе Росстандарта будет опубликован сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) нового флагманского кроссовера «Лифан» под названием X80.
Официальный дебют этой модели состоялся в рамках автомобильной выставки в Пекине в апреле этого года.
С точки зрения габаритных размеров и дизайна китайский флагман X80 сильно напоминает японский Toyota Highlander, однако назвать автомобили клонами конечно же нельзя.
На китайском авторынке продажи модели Lifan X80 стартовали сразу после официального дебюта в Пекине. В КНР кроссовер доступен с безальтернативным 2-литровым двигателем мощностью 191 лошадиную силу. Связку бензиновому агрегату составляет 6-ступенчатая «механика» или «автомат» с таким же количеством диапазонов.
Что касается России, то до нас новый Lifan X80 должен добраться до конца нынешнего года.
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