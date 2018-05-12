Lifan начнет продажи в России флагманского кроссовера X80

Компания Lifan продолжает расширение своего модельного ряда на российском авторынке. По сведениям журналистов «РГ», в ближайшем времени в базе Росстандарта будет опубликован сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) нового флагманского кроссовера «Лифан» под названием X80.

Официальный дебют этой модели состоялся в рамках автомобильной выставки в Пекине в апреле этого года.

С точки зрения габаритных размеров и дизайна китайский флагман X80 сильно напоминает японский Toyota Highlander , однако назвать автомобили клонами конечно же нельзя.

На китайском авторынке продажи модели Lifan X80 стартовали сразу после официального дебюта в Пекине. В КНР кроссовер доступен с безальтернативным 2-литровым двигателем мощностью 191 лошадиную силу. Связку бензиновому агрегату составляет 6-ступенчатая «механика» или «автомат» с таким же количеством диапазонов.

Что касается России, то до нас новый Lifan X80 должен добраться до конца нынешнего года.