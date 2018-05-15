В Lifan рассказали, когда в линейке марки будут полноприводные кроссоверы

Появлению полного привода могут способствовать действующие в Китае жесткие нормы по расходу горючего.

На данный момент все модели Lifan сегмента SUV имеют лишь версии 4х2. Как сообщил в интервью порталу «Карельские Вести» исполнительный директор Lifan Motors Rus Ван Сяолун, автомобили следующего поколения «с большой вероятностью» получат полный привод.

«В Китае при разработке новых автомобилей действуют очень жесткие нормы по расходу горючего. К 2020 году будет введено правило, что расход не должен превышать 5,5 литров на 100 километров. Достичь таких показателей без применения гибридного силового привода уже невозможно. С другой стороны, гибридная схема позволяет сделать полноприводный автомобиль, так что следующее поколение автомобилей Lifan с большой вероятностью получит привод на все колеса», — сообщил топ-менеджер.

Напомним, сегодня Lifan продает в России три кроссовера: переднеприводные X60 и X70, заднеприводный Myway. Также в нашей стране можно купить модель X50, которую в компании позиционируют как компактный «паркетник», хотя на самом деле «пятидесятый» представляет собой хэтчбек с неокрашенным пластиковым обвесом. В Китае еще доступен семиместный SUV X80 — у этого кросса тоже лишь передний привод.

Кстати, кроссовер Lifan X70 вышел на российский рынок всего месяц назад. Эта модель является преемником бестселлера марки в РФ — «паркетника» X60. При этом, как ранее заявили в компании, «шестидесятый» останется в линейке бренда минимум до конца текущего года.

Обо всех планах Lifan читайте в интервью онлайн-журнала «Карельские Вести» с исполнительным директором российского подразделения марки.

По материалам: www.kolesa.ru