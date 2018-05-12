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Оранжевый — хит сезона или почему все в восторге от Bentley Flying Spur W12 S
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Оранжевый — хит сезона или почему все в восторге от Bentley Flying Spur W12 S 

Harper’s Bazaar 43 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если при слове Bentley вы представляете себе серый автомобиль с чопорным мужчиной за рулем — значит вы пропустили презентацию седана Bentley Flying Spur W12 S.
Новику не только называют самым быстрым четырехдверным Bentley (автомобиль способен разгонаться до 325 км/ч, а спринт с нуля до первой сотни делает всего за 4,5 секунды) но и самым ярким — по желанию клиента авто могут покрасить в один из 17 фирменных цветов с заманчивыми названиями Camel, Dark Cashmere, Portofino, Hallmark, Havana, Meteor, Beluga, Dark Sapphire, Glacier White, Granite, Marlin, Midnight Emerald, Moonbeam, Onyx, Portofino, St. James' Red, Thunder и White Sand. Для тех, кто особенно любит выделиться, разработчики предлагают карбоно — керамические тормозные диски в паре с красными или черными суппортами.
Внешне новинка отличается еще и набором различных вставок черного цвета вокруг решетки радиатора, тонированных передних фар и задних фонарей, а также вокруг боковых стекол. Плюс ко всему седан получил новый передний бампер и 21-дюймове черные колесные диски.
В базовой комлектации Bentley Flying Spur W12 S можно обнаружить интерьер в черном цвете с оранжевыми вставками и контрастной строчкой, однако поклонники персонализации смогут составить свою цветовую комбинацию.
По капотом Bentley Flying Spur W12 S расположен модернизированный двигатель 6.0 W12 biturbo, способный генерировать 626 лошадиных сил. У модели 21— дюймовые диски с 5— направленными спицами и доработанная подвеска для лучшей управляемости.
Словом, учитывая тот факт, что на роль нового Джеймса Бонда кинокритики пророчат женщину, мы смело можем предположить, что увидим ее за рулем именно такого автомобиля.
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