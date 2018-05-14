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Осенью Subaru представит гибридный кроссовер Crosstrek Hybrid
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Осенью Subaru представит гибридный кроссовер Crosstrek Hybrid 

Daily-Motor 23 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Компания Subaru назвала предварительную дату официального дебюта своего первого гибридного кроссовера Crosstrek Hybrid. Автомобиль будет представлен осенью 2018 года.
По словам представителей японской марки, гибридная система для модели «Кросстрек» будет заимствована у Toyota, но пройдет процедуру модернизации и адаптации. Официальные цены на новый Crosstrek Hybrid будут объявлены к концу этого года.
Точные характеристики гибридной силовой установки, которую планируется поставить на кроссовер Subaru, пока неизвестны. Скорее всего, в качестве базы для нее выступит 4-цилиндровый бензиновый двигатель, функционирующий в связке с электромотором.
В продажу первый гибридный Subaru поступит в первой половине 2019 года.
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