Subaru анонсировала свою первую гибридную модель Crosstrek

С большей долей вероятности можно утверждать, что Subaru Crosstrek Hybrid с приставкой 2019 появится на дорогах США в конце этого года.

Пока сведения об этом автомобиле известны не полностью. Вполне вероятно, что машина позаимствует у Toyota cиловой механизм.

В его состав, помимо электроустановки, будет входить двигатель в 4 цилиндра и обновленной коробкой передач. Что касается параметров электроустановки, сведения по ней покрыты пока тайной.

Прогнозируется, что Crosstrek Hybrid будет отличаться экономичностью в отношении топлива. Он получит способность передвигаться не только используя бензиновый ресурс, но и электрическую тягу.

Известно, что автомобиль сконструирован на основе платформы Subaru Global Platform. Она предназначена одинаково для размещения как гибридной, так и полностью электрической установки.

Продажи нового Crosstrek Hybrid от Subaru стартуют на американском континенте уже в конце 2019 года. Правда, о цене пока умалчивается.