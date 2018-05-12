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Subaru анонсировала свою первую гибридную модель Crosstrek
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Subaru анонсировала свою первую гибридную модель Crosstrek 

Car.ru 27 минут назад
Фото: Car.ru
С большей долей вероятности можно утверждать, что Subaru Crosstrek Hybrid с приставкой 2019 появится на дорогах США в конце этого года.
Пока сведения об этом автомобиле известны не полностью. Вполне вероятно, что машина позаимствует у Toyota cиловой механизм.
В его состав, помимо электроустановки, будет входить двигатель в 4 цилиндра и обновленной коробкой передач. Что касается параметров электроустановки, сведения по ней покрыты пока тайной.
Прогнозируется, что Crosstrek Hybrid будет отличаться экономичностью в отношении топлива. Он получит способность передвигаться не только используя бензиновый ресурс, но и электрическую тягу.
Известно, что автомобиль сконструирован на основе платформы Subaru Global Platform. Она предназначена одинаково для размещения как гибридной, так и полностью электрической установки.
Продажи нового Crosstrek Hybrid от Subaru стартуют на американском континенте уже в конце 2019 года. Правда, о цене пока умалчивается.
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