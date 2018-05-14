Горбатый «Запор» чуть не выиграл чемпионат мира

Тюнингованный автомобиль ЗАЗ-965 занял третье место на чемпионате Европы в австрийском Зальцбурге.
Российский автомобиль ЗАЗ-965, завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по автозапуску, мультимедиа и тюнингу, который проходил в австрийском городе Зальцбург.
Всего на соревнованиях были представлены 400 автомобилей из 28 стран, а отечественный «горбатый запорожец» занял третье место в категории троеборье (автозвук, мультимедиа и тюнинг).
Машина создана жителем Владикавказа Сергей Мусаилов, передает НТВ. По словам ее владельца, кузов автомобиля он нашел на мусорной свалке. Транспортное средство подверглось значительным изменениям. Так, внутри «горбатого запорожца» имеются детали от BMW, Opel, Toyota, «Газели» и «Жигулей».
Транспортное средство имеет доработанный двигатель, позволяющий разгонять авто до 200 километров в час, ходовую часть от Mercedes и салон Lexus. В багажнике авто имеется набор для пикника и кулер с водой.
Благодаря своей аудиосистеме автомобиль Сергея Мусаилова четыре раза побеждал чемпионате России по автозвуку.