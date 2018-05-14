Горбатый «Запор» чуть не выиграл чемпионат мира

«Горбатый запорожец» из Владикавказа занял бронзу на ЧЕ по тюнингу

Тюнингованный автомобиль ЗАЗ-965 занял третье место на чемпионате Европы в австрийском Зальцбурге.

Российский автомобиль ЗАЗ-965, завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по автозапуску, мультимедиа и тюнингу, который проходил в австрийском городе Зальцбург.

Всего на соревнованиях были представлены 400 автомобилей из 28 стран, а отечественный «горбатый запорожец» занял третье место в категории троеборье (автозвук, мультимедиа и тюнинг).

Opel, Машина создана жителем Владикавказа Сергей Мусаилов, передает НТВ . По словам ее владельца, кузов автомобиля он нашел на мусорной свалке. Транспортное средство подверглось значительным изменениям. Так, внутри «горбатого запорожца» имеются детали от BMW Toyota , «Газели» и «Жигулей».

Транспортное средство имеет доработанный двигатель, позволяющий разгонять авто до 200 километров в час, ходовую часть от Mercedes и салон Lexus . В багажнике авто имеется набор для пикника и кулер с водой.

Благодаря своей аудиосистеме автомобиль Сергея Мусаилова четыре раза побеждал чемпионате России по автозвуку.