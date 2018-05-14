Горбатый «Запор» получил чуть не выиграл чемпионат мира

На днях в «Старом Свете» состоялся открытый Европейский чемпионат мира по тюнингу. Одним из лауреатов этого мероприятия стал отечественный «Запорожец», над которым работали тюнеры из Владикавказа. Автомобиль предстал перед европейским жюри в идеальном техническом и визуальном состоянии, за что удостоился бронзовой медали.

Третье место досталось горбатому «Запорожцу» из Владикавказа в категории троеборье (автозвук, мультимедиа и тюнинг). Стоит отметить, что этот автомобиль неоднократно занимал призовые места в аналогичных соревнованиях в России.

Владелец автомобиля, Сергей Мусаилов, рассказал о том, что нашел машину на свалке. Автомобиль подвергся серьезной реставрации, а также доработке заводской конструкции. Суммарно в «Запорожце» было сделано около 1400 изменений.