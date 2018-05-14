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Горбатый «Запор» получил чуть не выиграл чемпионат мира
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Горбатый «Запор» получил чуть не выиграл чемпионат мира 

Daily-Motor 5 часов назад
Фото: Daily-Motor
На днях в «Старом Свете» состоялся открытый Европейский чемпионат мира по тюнингу. Одним из лауреатов этого мероприятия стал отечественный «Запорожец», над которым работали тюнеры из Владикавказа. Автомобиль предстал перед европейским жюри в идеальном техническом и визуальном состоянии, за что удостоился бронзовой медали.
Третье место досталось горбатому «Запорожцу» из Владикавказа в категории троеборье (автозвук, мультимедиа и тюнинг). Стоит отметить, что этот автомобиль неоднократно занимал призовые места в аналогичных соревнованиях в России.
Владелец автомобиля, Сергей Мусаилов, рассказал о том, что нашел машину на свалке. Автомобиль подвергся серьезной реставрации, а также доработке заводской конструкции. Суммарно в «Запорожце» было сделано около 1400 изменений.
Несмотря на внешне узнаваемый дизайн, обладатель третьего места в Европейском чемпионате тюнинга 2018 оснащен шикарным салоном, не уступающий премиальным иномаркам. Из других доработок стоит отметить двигатель «ВАЗ», ходовую от Mercedes, а также «кавказкий» набор под капотом, в который входят: шампура, мангал, стаканы и все остальные обязательные атрибуты, предназначенные для приготовления шашлыка и последующего застолья.
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