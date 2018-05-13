Новый Mitsubishi Outlander построят на платформе кросса Nissan Rogue

Японская автомобильная компания Mitsubishi поделилась подробностями относительно своего нового кроссовера Outlander. Новая генерация этой популярной на мировом рынке модели должна появиться в продаже в 2021 году.

Сообщается, что новый «Аутлэндер» будет создан на архитектуре кроссовера Nissan Roque, которая также задействована при разработке модели Kicks. Эти сведения могут с уверенностью говорить о том, что новый Outlander получит увеличенные габаритные размеры по сравнению со своим предшественником, продающимся сейчас на мировом рынке.

Напомним, что концерн Mitsubishi теперь входит в альянс Renault-Nissan, поэтому данное решение продиктовано исключительно выгодой для всего объединения компаний, так как все три марки могут использовать технологии и платформы друг друга при создании новых моделей.

Ранее представители «Митсубиши» сообщили о планах по выпуску электрических версий моделей Outlander Sport и Eclipse Cross.