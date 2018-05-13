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Новый Mitsubishi Outlander построят на платформе кросса Nissan Rogue
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Новый Mitsubishi Outlander построят на платформе кросса Nissan Rogue 

Daily-Motor 19 минут назад
Фото: Daily-Motor
Японская автомобильная компания Mitsubishi поделилась подробностями относительно своего нового кроссовера Outlander. Новая генерация этой популярной на мировом рынке модели должна появиться в продаже в 2021 году.
Сообщается, что новый «Аутлэндер» будет создан на архитектуре кроссовера Nissan Roque, которая также задействована при разработке модели Kicks. Эти сведения могут с уверенностью говорить о том, что новый Outlander получит увеличенные габаритные размеры по сравнению со своим предшественником, продающимся сейчас на мировом рынке.
Напомним, что концерн Mitsubishi теперь входит в альянс Renault-Nissan, поэтому данное решение продиктовано исключительно выгодой для всего объединения компаний, так как все три марки могут использовать технологии и платформы друг друга при создании новых моделей.
Ранее представители «Митсубиши» сообщили о планах по выпуску электрических версий моделей Outlander Sport и Eclipse Cross.
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