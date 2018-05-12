Новый Mitsubishi Outlander станет шире и длиннее и получит платформу Nissan Rogue

Outlander, сменив поколение, появится у дилеров к 2021 году.

Однако кое-какие сведения о новом автомобиле уже известны. Например то, что очередная генерация «Аутлендер» получит новую платформу — Nissan Rogue , такая же предназначена для модели Kicks, а значит, можно с уверенностью сказать, что сменив поколение, автомобиль подрастет в размерах по длине и ширине.

Напомним, Mitsubishi является частью Renault-Nissan-Mitsubishi, поэтому вполне естественно, что для автомобилей альянса используются платформы других участников объединения.

Также известно, что компания намерена выпустить кроме традиционных и электрические версии нового поколения в спортивных версиях Outlander либо в Eclipse Cross.