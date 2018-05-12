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Новый Mitsubishi Outlander станет шире и длиннее и получит платформу Nissan Rogue
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Новый Mitsubishi Outlander станет шире и длиннее и получит платформу Nissan Rogue 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Outlander, сменив поколение, появится у дилеров к 2021 году.
Однако кое-какие сведения о новом автомобиле уже известны. Например то, что очередная генерация «Аутлендер» получит новую платформу — Nissan Rogue, такая же предназначена для модели Kicks, а значит, можно с уверенностью сказать, что сменив поколение, автомобиль подрастет в размерах по длине и ширине.
Напомним, Mitsubishi является частью Renault-Nissan-Mitsubishi, поэтому вполне естественно, что для автомобилей альянса используются платформы других участников объединения.
Также известно, что компания намерена выпустить кроме традиционных и электрические версии нового поколения в спортивных версиях Outlander либо в Eclipse Cross.
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