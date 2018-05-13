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Mitsubishi работает над новой версией Eclipse Cross
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Mitsubishi работает над новой версией Eclipse Cross 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Mitsubishi планирует в следующем году продемонстрировать мировой общественности новый вариант паркетника Eclipse Cross.
Как пишут азиатские СМИ, кроссовер оснастят подзаряжаемой гибридной установкой от старшего собрата Outlander PHEV.
Новый автомобиль получит два электродвижка по одному на ось, а бензиновый силовой агрегат на скорости до 60 км/ч будет служить для подзарядки комплекта аккумуляторных батарей. А при быстром разгоне и на высокой скорости крутящий момент от двигателя должен перераспределяться и на передние колёса.
Добавим, что российские дилеры начали продажу Mitsubishi Eclipse Cross в апреле этого года.
Кроссовер приводится в движение 1,5-литровым турбодвигателем с отдачей 150 сил. Сочетаться с ним будет 6-скоростная механическая трансмиссия или вариатор. Тип привода может быть как полный, так и передний.
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