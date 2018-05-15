Автомобили Toyota резко подорожали в России

Российское представительство Toyota подняло цены на свои автомобили. В мае почти все модели японской компании подорожали на 21-78 тысяч рублей. По прежней цене продаются только бизнес-седаны Camry, которые недавно сменили поколение, и пикапы Hilux, информирует агентство «Автостат».

Между тем, седаны Corolla во всех версиях переоценили на 21 тысячу рублей. Теперь самый доступный автомобиль марки продается минимум за 975 000 рублей. Кроссоверы RAV4 стали дороже на 27-31 тысячу рублей. Правда, в двух минимальных комплектациях стоимость осталась прежней — от 1 493 000 рублей. Аналогичным образом в компании поступили и с новинкой Fortuner. Кроссовер подорожал на 35-39 тысяч рублей, но начальная отметка не изменилась — 1 999 000 рублей.

Минимальная стоимость гибрида Toyota Prius достигла 2 186 000 рублей (плюс 32 тысячи), а минивэна Alphard — от 4 467 000 рублей (плюс 71 тысяча). Внедорожник Land Cruiser Prado переоценили на 40-54 тысячи, кроссовер Highlander — на 53 тысячи. Теперь они стоят от 2 289 000 и от 3 279 000 рублей соответственно.

Сильнее всего подорожал Land Cruiser 200 — на 75-78 тысяч, за исключением начальной версии «Комфорт». Она по-прежнему продается за 3 799 000 рублей.

Mitsubishi, Ранее цены на автомобили подняли в Lada , Ravon, Nissan Ford и некоторых других компаниях. Причинами называются изменение ставок утилизационного сбора на автомобили, ввозимые в Россию, а также колебание валютных курсов.

Впрочем, пока российский авторынок показывает положительную динамику. За первые четыре месяца 2018 года в стране было продано 545 345 автомобилей. По сведениям Ассоциации европейского бизнеса, рост объемов реализации в сравнении с показателем годичной давности составил 20,5%.