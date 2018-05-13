Toyota C-HR 2019 меняет свои цены

Toyota C-HR модельного ряда 2019 года станет как дешевле, так и дороже в зависимости от комплектации.

Toyota решила пересмотреть цену в отношении своего самого компактного кроссовера C-HR. Это позволит повысить конкуренцию среди автомобилей аналогичного класса, такими, как Honda HR-V

Например, базовый вариант Toyota C-HR LE будет стоить 22 тысячи долларов, куда уже включены затраты по доставке. По цене это на 1500 S меньше, чем у предыдущего представителя XLE.

Уменьшение цены скажется на начинке автомобиля и его цветовых вариантах. Кроме 17 дюймовых колес выделить особенно нечего.

Вместе с тем, останутся автоматическая система торможения и круиз-контроль. Также будет датчик выезда за полосу движения.

Более мощные комплектации Toyota C-HR возросли в цене. Например, модель XLE прибавила в 530 долларов до уровня 24 025 USD.

За эту сумму покупатель получит диски в 18 дюймов, освещенные зеркала и новую систему фар. Есть и другие удобства для автолюбителя.

Самый дорогой представитель C-HR обойдется его владельцу в 27 045. За эту цену покупатель получит кожаные сиденья, очистители от дождя, другие опции.