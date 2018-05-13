Ещё
Toyota «обновила» компактный кроссовер C-HR
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota «обновила» компактный кроссовер C-HR 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Японская компания Toyota Motor Corporation готовится вывести на американский рынок модернизированный компактный кроссовер Toyota C-HR 2019 модельного года. Автомобиль не изменился внешне, зато получил новую, более доступную базовую версию.
Как сообщает популярное издание CarsDirect, для компактного кросса Toyota C-HR 2019 модельного года предусмотрена новая базовая версия LE, стоимость которой начинается с отметки от $21 990 (включая налог за доставку $1 045).
Как отмечают наши североамериканские коллеги, введение новой доступной комплектации позволило модели Toyota C-HR приблизиться к ценовой категории своих главных конкурентов по сегменту. Отметим, что до сих пор самая дешёвая версия японского кроссовера XLE стоила на $1 505 дороже.
В свою очередь, модель Toyota C-HR LE утеряли некоторые опции. Например, в оснащение машины входят 17-дюймовые диски, тогда как ранее автомобиль предлагался с 18-дюймовыми «катками». Кроме этого, для самого доступного автомобиля не доступен оттенок Blue Flame и контрастная окраска.
В тоже время новая базовая модель не резко сокращает функции безопасности, так как в оснащение машины все еще значится система автоматического экстренного торможения, система предупреждения о выезде из полосы и адаптивный круиз-контроль.
В свою очередь, прежняя самая доступная комплектация XLE компактного кроссовера Toyota C-HR стала на $530 дороже. Самая дорогая и богатая версия Limited теперь будет доступна по цене $27 045. В оснащение такой модели входит кожаная отделка интерьера, улучшенная информационно-развлекательная система, динамическая навигационная система и многое другое.
LiveCars.Ru: последние новости
Porsche обновил гоночный спорткар 911 GT3 R Самые ожидаемые автомобили 2018–2020 года Кроссовер Lexus RX получил спецверсию Crafted Limited Edition
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под «мостом глупости» застряла 148-я «Газель»40
Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть1
Ford прекратила производство двух популярных авто
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине52
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение