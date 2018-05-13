Toyota «обновила» компактный кроссовер C-HR

Японская компания Toyota Motor Corporation готовится вывести на американский рынок модернизированный компактный кроссовер Toyota C-HR 2019 модельного года. Автомобиль не изменился внешне, зато получил новую, более доступную базовую версию.

Как сообщает популярное издание CarsDirect, для компактного кросса Toyota C-HR 2019 модельного года предусмотрена новая базовая версия LE, стоимость которой начинается с отметки от $21 990 (включая налог за доставку $1 045).

Как отмечают наши североамериканские коллеги, введение новой доступной комплектации позволило модели Toyota C-HR приблизиться к ценовой категории своих главных конкурентов по сегменту. Отметим, что до сих пор самая дешёвая версия японского кроссовера XLE стоила на $1 505 дороже.

В свою очередь, модель Toyota C-HR LE утеряли некоторые опции. Например, в оснащение машины входят 17-дюймовые диски, тогда как ранее автомобиль предлагался с 18-дюймовыми «катками». Кроме этого, для самого доступного автомобиля не доступен оттенок Blue Flame и контрастная окраска.

В тоже время новая базовая модель не резко сокращает функции безопасности, так как в оснащение машины все еще значится система автоматического экстренного торможения, система предупреждения о выезде из полосы и адаптивный круиз-контроль.

В свою очередь, прежняя самая доступная комплектация XLE компактного кроссовера Toyota C-HR стала на $530 дороже. Самая дорогая и богатая версия Limited теперь будет доступна по цене $27 045. В оснащение такой модели входит кожаная отделка интерьера, улучшенная информационно-развлекательная система, динамическая навигационная система и многое другое.