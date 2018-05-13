Toyota подняла цены на кроссовер C-HR 2019

Японская автомобильная компания Toyota переписала прайс-лист на свой новый компактный кроссовер C-HR. Подорожали исключительно автомобили 2019 модельного года, то есть выпущенные в текущем году. Отныне стоимость C-HR 2019 начинается от 21 тысячи 990 долларов, что эквивалентно сумме в 1 миллион 360 тысяч рублей по актуальному курсу. В «топовой» версии за автомобиль просят минимум 27 тысяч 45 долларов или 1 миллион 700 тысяч рублей.

Рост цен своего кроссовера представители Toyota связывают с расширением списком опций для двух его комплектаций: LE и XLE.

В стартовой версии C-HR 2019 модельного года предлагается с 17-дюймовыми колесами, системой экстренного торможения и обнаружения пешеходов, а также системой контроля полосы движения и адаптивным круизом.

В следующей комплектации доступны дополнительно система мониторинга «слепых» зон и 2-цветный окрас кузова.