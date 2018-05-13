Mini собирает поклонников в Португалии

Это будет 40 по счету встреча почитателей Mini. Для ее проведения на этот раз впервые выбрана Португалия.

Мероприятие запланировано на период с 17 по 21 мая в португальском городке Прайя-де-Мира. При этом темой каждого дня станет отдельная модель от Mini.

Так, на форуме уделят внимание таким представителям британского бренда, как Mini Moke, Mini Clubman , Mini Van. Не будет забыт и легендарный Mini Cooper S.

Данная модель впервые появилась 55 лет назад. Она отличалась повышенной мощностью мотора и улучшенной тормозной системой.

Известно также, что три раза за свою историю Cooper возглавлял пьедестал на ралли в Монте-Карло. Однако это не единственный юбилей у представителей Mini.

Четверть века отмечает Rover Mini Cabriolet, который выпущен в 1993 году. За два года до этого появился на свет Mini Lamm Cabriolet, 75 штук которого было моментально распродано.

В США было продано более 89 тысяч кабриолетов от Mini с момента появления их за океанов. 43 процента из этой цифры припадает на Cooper.