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Nissan поднял цены на автомобили в России
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Nissan поднял цены на автомобили в России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Рост цен затронул почти все модели Nissan, которые были выпущены в 2018 году.
Компания Nissan повысила цены на пять своих моделей. Об этом сказано в сообщении экспертов «Автостата», которые провели мониторинг цен на новые машины в России.
Рост цен затронул почти все модели Nissan, которые были выпущены в 2018 году. Исключением являются только два авто японской марки: спорткар GT-R и кроссовер Murano.
Nissan Almera подорожал меньше остальных — примерно на 10–11 тысяч рублей. Ценник базовой комплектации данной модели в настоящее время начинается от 655 тысяч рублей.
Кроссовер Nissan Terrano в цене вырос от 30 до 35 тысяч рублей, а Nissan Qashqai — на 40 тысяч. Nissan X-Trail стал дороже на 45 тысяч рублей во всех комплектациях. Теперь эту модель можно купить за минимальную цену в 1 млн 529 тысяч рублей.
Самое большое подорожание зафиксировано за Nissan Juke, который в России стал дороже на 75 тысяч рублей. Базовая версия этой модели стоит 1 млн 194 тысячи рублей.
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