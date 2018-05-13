Nissan поднял цены на пять своих моделей 

Компания Nissan повысила стоимость пяти своих моделей, говорится в сообщении аналитиков «Автостата», которые провели мониторинг цен на новые автомобили в России.
Рост цен затронул практически все модели «Ниссан», выпущенные в 2018 году. Исключением являются лишь два автомобиля японской марки: кроссовер Murano и спорткар GT-R.
Автомобиль Nissan Almera подорожал в линейке Nissan меньше остальных — от 10 до 11 тысяч рублей. Ценник базовой комплектации этой модели сейчас начинается от 655 тысяч рублей.
Кроссовер Nissan Terrano вырос в цене от 30 до 35 тысяч рублей, а Nissan Qashqai — на 40 тысяч.
Бестселлер японской марки — кроссовер X-Trail — прибавил в стоимости 45 тысяч рублей во всех комплектациях. Отныне эту модель предлагают за минимальную цену в 1 миллион 529 тысяч рублей.
Наибольшее подорожание зафиксировано за компактным «паркетником» Nissan Juke, который стал дороже в РФ на 75 тысяч рублей. Отныне за базовую версию этой модели в нашей стране просят 1 миллион 194 тысячи рублей.