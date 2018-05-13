Самые надёжные люксовые автомобили 2018 года

Как правило, одни из самых дорогих автомобилей не всегда отличаются надёжностью в долгосрочной перспективе. Об этом красноречиво говорят отчёты аналитических агентств, специалисты которых регулярно проводят специальные опросы среди реальных владельцев и тестирование подобных машин.

Например, как отмечают специалисты Consumer Reports, порядка двух десятков премиальных автомобилей из пятидесяти обладают менее средней долгосрочной надежностью. При этом на «коротком отрезке» эти автомобили получают высокие оценки надёжности от CR и JD Power.

Основываясь на данных указанных организаций, наши коллеги из популярного издания Motor1 составили рейтинг топ-10 самых надёжных премиальных автомобилей 2018 года. Отмечается, что исследование надежности транспортных средств от JD Power основано на опросе более чем 37 000 оригинальных владельцев трехлетних автомобилей.

Прежде чем вы начнёте знакомиться с хит-парадом, скажем, что в рейтинг топ самых надёжных люксовых автомобилей 2018 года попали модели, которые поступили в продажу в течение последних трёх лет: по традиции, про недавно дебютировавшие новые или обновлённые транспортные средства специалисты просто не успели собрать необходимую информацию. Все эти машины получил лучшие совокупные баллы от Consumer Reports и JD Power.

Audi A4 Популярный компактный немецкий седан Audi A4 сочетает в себе множество элементов комфорта и спортивности. Кроме этого, он достаточно высоко оценивается по надежности Consumer Reports и JD Power. Минимальная цена в США — от $36 975.

Купе и кабриолет BMW 2 серии отличается хорошей управляемостью и достаточно мощными силовыми агрегатами. Обе модели оцениваются выше среднего по надежности Consumer Reports и JD Power. Цена самого доступного автомобиля — от $35 795.

BMW 3-Series

BMW 3-Series — это типичный компактный спортивный автомобиль, который обеспечивает значительно больше улыбок со стороны владельца, нежели его любой конкурент. Баварская модель получает высокие оценки надёжности от Consumer Reports и JD Power. Минимальный ценник — от $35 895.

BMW 5-Series

Баварское наступление продолжается, поскольку следующее место в рейтинге топ-10 самых надёжных премиальных автомобилей 2018 года занимает седан BMW 5-Series. Эта модель немецкого бренда получает оценки выше среднего по надёжности от Consumer Reports и JD Power. Минимальная цена — от $53 395.

Как известно, комфортный и шикарный седан Infiniti Q70 предлагается с различными бензиновыми моторами и гибридной силовой установкой, задним или полным приводом. Издание Consumer Reports высоко оценило надёжность премиальной 4-дверной модели, а вот специалисты JD Power ещё не успели вынести свой вердикт в отношение этого автомобиля. Цена — от $51 295.

Как отмечают наши коллеги, модель Lexus ES долгое время была самым популярным люксовым седаном начального уровня, сочетающая в себе комфорт и надёжность. Об этом говорят и отчёты Consumer Reports и JD Power. Минимальная стоимость — от $39 945.

Японский конкурент модели BMW 5-Series также доступен в различных модификациях, включая гибридную версию. Согласно данным Consumer Reports и JD Power, седан получил высокие оценки надежности. Стоимость автомобиля в базовой версии — от $47 305.

Компактный спортивный седан Lexus IS — это роскошный «истребитель» BMW 3-Series, предлагающий на выбор 4— или 6-цилиндровые моторы. Автомобиль японского премиального бренда получает высокий рейтинг надёжности от Consumer Reports и JD Power. Минимальная цена — от $39 205.

Роскошное спортивное купе Lexus RC, как и многие другие модели японского премиального бренда, доступно с различными двигателями, включая могучий агрегат V8. Специалисты Consumer Reports дают высокий рейтинг надёжности этой 2-дверной модели. В свою очередь, JD Power оценивает его выше среднего по долгосрочной надежности. Стартовая цена — от $41 635.

Элегантно шикарный Mercedes-Benz E-Class поставляется в кузове седан, купе и универсал. Практически каждый заинтересованный клиент немецкого премиального бренда может подобрать автомобиль «по вкусу и кошельку». При этом любая модель Mercedes-Benz E-Class получает высокую оценку надёжности от Consumer Reports и JD Power. Минимальная цена — от $53 945.