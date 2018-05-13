Daimler будет покупать аккумуляторы для электромобилей у китайской компании

Представители Daimler объявили о поставщике аккумуляторов для своих будущих электрокаров.

На данный момент известно, что контракт на поставку зарядных устройств заключен с компанией Ampex Technology. В Daimler также отметили, что в планы компании не входит производство собственных аккумуляторов.

Пока нет сведений о том, планирует ли немецкая компания закупать аккумуляторы для всех автомобилей или ограничиться только машинами, собираемыми в Китае для азиатского рынка. Не исключено, что информация об этом появится в ближайшем будущем.

По сообщению от Daimler, в 2025 году стоимость производимых им электромобилей сравняется с ценой на машины с традиционным двигателем. Для этого планируется привлечь инвестиций на 9 миллиардов долларов.

Одной из новинок на рынке электромобилей станет разновидностью Mercedes S-класса и получит название EQ-S. В то же время традиционный Mercedes S также может стать гибридным.