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Daimler будет покупать аккумуляторы для электромобилей у китайской компании
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Daimler будет покупать аккумуляторы для электромобилей у китайской компании 

Car.ru 18 минут назад
Фото: Car.ru
Представители Daimler объявили о поставщике аккумуляторов для своих будущих электрокаров.
На данный момент известно, что контракт на поставку зарядных устройств заключен с компанией Ampex Technology. В Daimler также отметили, что в планы компании не входит производство собственных аккумуляторов.
Пока нет сведений о том, планирует ли немецкая компания закупать аккумуляторы для всех автомобилей или ограничиться только машинами, собираемыми в Китае для азиатского рынка. Не исключено, что информация об этом появится в ближайшем будущем.
По сообщению от Daimler, в 2025 году стоимость производимых им электромобилей сравняется с ценой на машины с традиционным двигателем. Для этого планируется привлечь инвестиций на 9 миллиардов долларов.
Одной из новинок на рынке электромобилей станет разновидностью Mercedes S-класса и получит название EQ-S. В то же время традиционный Mercedes S также может стать гибридным.
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