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Mercedes-Benz будет заказывать батареи у китайского конкурента Tesla
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Mercedes-Benz будет заказывать батареи у китайского конкурента Tesla 

Популярная механика 37 минут назад
Фото: Популярная механика
Как и большинство автопроизводителей, Daimler не будут производить собственные батареи для электромобилей, а будут заказывать их у третьей стороны. Сейчас же, как передает Motor1, владелец Mercedes-Benz объявил о контракте с компанией CATL, крупнейшим производителем литий-ионных аккумуляторов в Китае (недавно стало известно, что CATL готовит завод проектной мощностью 24 ГВт*ч, который начнет работать в начале 2020-х годов). На данный момент, однако, неясно, будет ли соглашение распространяться исключительно на машины, производимые в Китае для восточноазиатского рынка, или же на все будущие электромобили компании.
Впрочем, не только Mercedes-Benz будет сотрудничать с CATL. Так, недавно из материала издания Nikkei стало известно, что Nissan и Renault подписали контракты с китайским производителем — ожидается, что он будет поставлять батареи для новых электромобилей компаний, предназначенных для китайского рынка.
Ранее Daimler сообщал, что к 2025 году все электрокары будут стоить примерно столько же, сколько и традиционные машины с ДВС. Концерн планирует инвестировать около девяти миллиардов фунтов в развитие электрических автомобилей и иметь для каждой модели как минимум одну электрическую версию.
Например, одной из полностью электрических машин для бренда Mercedes-Benz станет, как ожидается, вариант S-Class. Точнее, он, вероятно, получит новое название — EQS — и будет одним из 10 полностью электрических автомобилей, которые Daimler надеется выпустить в ближайшие четыре года.
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