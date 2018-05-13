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Самоходный сарай разогнали до 160 километров в час
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Самоходный сарай разогнали до 160 километров в час 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Самоходный моторизованный сарай побил свой же рекорд скорости, разогнавшись до 101 мили в час (около 162 километров в час) на пляже в Уэльсе. Об этом пишет BBC News.
Прежний рекорд составлял 129 километров в час.
Создание такого транспортного средства обошлось его владельцу, садовнику Кевину Никсу (Kevin Nicks) в 13 тысяч фунтов стерлингов (эквивалентно миллиону рублей). Он начал строить самоходный сарай в 2015 году и сначала вложил в дело пять тысяч фунтов, а спустя два года, проехав свыше 20 тысяч миль, оснастил его двигателем от Audi RS4 и обновил подвеску, что в сумме стоило еще восемь тысяч.
Никс использует сарай и в повседневной жизни — на нем он возит свою дочь в школу и ездит по магазинам. Для этого садовник зарегистрировал самоходку.
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